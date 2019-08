Uue treeneriga Šarapova seisab Kontaveidi teel

32-aastane Šarapova on küll endine maailma esireket ja viiekordne suure slämmi tšempion, ent viimasel ajal on tema karjääri tumestanud alavorm ja igasugused sekeldused. Tänavu on ta vigastuste tõttu mänginud vähe, veebruarist juuni keskpaigani keskendus ta näiteks ainult ravile.

«Oleme palju vaeva näinud tehniliste nüanssidega ja kasutanud videoanalüüsi, et ta mängu taas kord tuua. Samuti oleme keskendunud pallingule, mida Maria õlahäda on seni seganud,» selgitas Piatti tennis.com vahendusel. «Ta on väga tähelepanelik ja keskendunud. Ehkki traumad on teda korduvalt peatanud, soovib ta jälle tippu jõuda. Kui ta püsib terve, on ta aga täie tervise juures, sest Maria on vaimselt niivõrd tugev.»