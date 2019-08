Johaug võitis Norra meistrivõistlused 10 000 m jooksus, suusataja mõtleb EMi peale

Norralanna ei välistanud NRKle antud kommentaaris, et teeb järgmisel aastal tiitlivõistlusel kaasa. «EM-normi täitmine on tore saavutus. Oleks kindlasti põnev seal võistelda, aga peaksin selleks rohkem valmistuma.»

Ka Johaugi treener Pal Gunnar Mikkelsplats ei välistanud norralanna kergejõustiku EMil osalemist. «See on huvitav asi, aga me ei saa kiirustada. Vigastuseoht on üks asi, lisaks võtaks see aega erialastelt treeningutelt.»