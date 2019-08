Eestlased võitsid rahvusvahelisel vibulaskevõistlusel kolm esikohta

Levikom Team Challenge vibuvõistluse nimisponsori Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on tal hea meel, et võistlusel oli palju pealtvaatajaid. «Vibulaskmine on pika ajalooga, ent vähetuntud spordiala, mida võivad harrastada nii noored kui vanad, naised kui mehed. Loodame, et sellised üritused aitavad selle spordiala juurde tuua uusi huvilisi,» rääkis Põldsamm.