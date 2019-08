Real tegi Pogba eest pakkumise, ManU saatis hispaanlased pikalt

Hispaania hiid pakkus Pogba eest 30 miljonit eurot ja kolumblast James Rodriguezt, vahendab The Times.

United tahab Pogba eest väidetavalt 160 miljoni euro väärilist pakkumist, milleks Reali tehtud pakkumine Manchesteri klubi hinnangul ei klassifitseeru. Kuigi Prantsusmaa keskväljamasinat on seostatud Realiga läbi suve, on vähe tõenäoline, et Real ManU poolt soovitud hinda nõus maksma oleks.