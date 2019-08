Peterburi Zeniti fännid protesteerisid mustanahalise mängija klubisse toomise vastu

Venemaa suurklubi fännid on ka varem näidanud üles vastumeelsust mustanahaliste mängijate vastu ja üks klubi fänniorganisatsioonidest, Landskrona, on varasemalt andnud klubi juhtkonnale teada, et ei soovi Zeniidis näha mustanahalisi mängijad.

Fännide poolt avaldatud manifestis, mille pealkirjas on «Zenit ja mustad mängijad», on kirjutatud: «Me ei ole rassistid ja meie jaoks on mustade mängijate puudumine klubi ridades lihtsalt tähtis traditsioon, mis on seotud klubi identiteediga.»