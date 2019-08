Video. Anett Kontaveit: väga hea võit – Šarapova on kõva võitleja

«Ma olen väga õnnelik selle saavutuse üle ja ootan põnevusega järgmist ringi. Šarapova on tõeline võitleja – seega on tegu kahtlemata väga hea võiduga,» rõõmustas eestlanna.

«Esimeses setis olid mul mõned võimalused, aga ma ei kasutanud neid ära. Arvan, et suutsin mängu muutuse tuua, kuna hakkasin teises setis paremini sevima. Šarapova pole vastane, kelle vastu tahaks lüüa teist servi,» lisas Kontaveit.

23-aastane eestlanna tunnistas, et lõpuheitlus oli väga pingeline.

«Kolmanda seti lõpus üritasin lihtsalt punkt-punkti haaval mängida ega mõelnud skoorile. See aitas!» Eestlane tunnustas ka publikut, kes talle lõpus kõvasti kaasa elas.

«Olen nendega mänginud ja mõlemad on tugevad vastased. Neil on väga erinev mängustiil. Eks me homme näe, kes mulle vastu tuleb,» lõpetas Eesti esirekt.