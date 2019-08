Prantsusmaa meedia: Barcelona leidis Coutinhole uue mängupaiga

Barcelona pole leidnud Coutinhole õiget kasutust juba tema palkamisest saadik ning mitmel korral on Brasiilia mängumees oma rahulolematust üles näidanud. Nüüd sai tema tahtmine ning ta naaseb Inglismaale, küll mitte Liverpooli, kus ta varasemalt pallis, vaid Londoni Arsenali.

Arsenali jaoks on see ülimalt hea täiendus, kuna mängijate ostmine on nende rahaliste puudujääkide tõttu hetkel limiteeritud. Coutinho üleminek valab õli tulle Neymari üleminekusaagele, kus rahulolematu Neymar soovib tagasi Barcelonasse minna.