Juunioride MMil maadluses näeb Eesti maadluslegendide hologramme

Kokku saab võistluste avamisel näha 12 maadleja hologramme alustades Georg Lurichist ja lõpetades Heiki Nabiga. Võistluste projektijuhi Velja Andruse sõnul on see väga hea võimalus tutvustada maailmale mitmeid Eestile kuulsust toonud maadlejaid. «Erilist tähelepanu oleme pööranud Kristjan Palusalule ja Heiki Nabile, kelle hologrammid on animeeritud,» lisas Andruse.