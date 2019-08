Rallibuumi tuules: Eestis peetakse esmakordselt kiiruskatsetega rattavõistlus

Gravel Grinderi idee autori EF Educationi profitiimis sõitva jalgratturi Tanel Kangerti sõnul aga ei olegi ürituse juures kõige olulisemaks osaks võistlus ise. «Meie ürituse põhieesmärgiks on tuua kokku tõelised rattafännid, kuid mitte ainult võistlema vaid ka koos aega veetma. Seetõttu algab meie üritus juba eelmisel õhtul, kui rahvas koguneb, grillime koos, vaatame spordidokumentaale, ajame rattajuttu ning ööbime Jõulumäe Tervisespordikeskuse juures ilusate männipuude all telklas. Oodatud on ka võistlejate pered ja sõbrad, kellele on samuti programm ja kõik Jõulumäe spordiatraktsioonid saadaval.»