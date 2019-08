Saaremaa võrkpalliklubi tõi meeskonda Kuuba koondislase

29-aastane saarlaste uus täiendus on esindanud 6 aastat Kuuba koondist ja teinud kaasa 107 mängus. 2016. aasta Rio olümpial oli Saaremaa uus 198 cm pikkune mängumees ka koondise kapteni rollis. Lisaks kodumaisele liigale on Jimenez mänginud Argentiinas, Kreekas (Paok Salonik, kus ta valiti liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks) ja Itaalias (Molfeta).

Mul on alati endale kõrged eesmärgid seatud. See hooaeg ei ole selles osas erinev. Soovin aidata meeskonda maksimaalselt nii mänguliselt, kui emotsionaalselt ja saavutada klubi seatud eesmärgid.

Minu filosoofia võrkpallurina on, et parim viis meeskonda aidata on olla väljakul agressiivne ja võitle. Ja ma usun, et minu tugevuseks on mitmekülgsus rünnakul.