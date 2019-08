Nõmme Kalju müüs väravatemasina Rootsi

Brommapojkarna näol on tegemist Euroopa suurima jalgpalliklubiga, kus pallib üle 3000 mängija. Klubi asutati 1942 aastal ning on oma ajaloos mänginud peamiselt Rootsi kõrg- ja esiliigat. Eelmisel hooajal saavutati Rootsi kõrgliigas - Allsvenskanis 14. koht ja langeti seejärel esiliigassse. Käimasoleval hooajal paikneb Brommapojkarna esiliigas viimasel, 16. kohal, saldoks 18 mängust kolm võitu, viis viiki ja kümme kaotust.

«Soovime Liliule edu uues klubis ning täname teda Kaljus veedetud aja, väravate ja tiitlite eest. Järjest rohkem on Kalju mängijate vastu hakatud välisklubidest huvi tundma ja meil on hea meel, et koostöö selles osas areneb,» kommenteeris üleminekut klubi president Kuno Tehva.