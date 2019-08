Koondis selge: Kirt läheb Horvaatiasse Eesti au kaitsma

«Sõidame Horvaatiasse, et saavutada maksimaalselt hea tulemus, esikoha saavutamine ei ole kerge ülesanne. Kui vaadata Euroopa edetabelit, siis on konkurents väga korralik, aga eks ka meil on koondises tipud, seega kõik on võimalik. Edu saavutamiseks on vajalik, et kõik teeksid oma tulemuse ära,» sõnas Eesti koondise juht Kristel Berendsen.