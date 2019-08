Tänavusel Kullamaa rattamaratonil stardib ka Taaramäe

Varasemalt on Kullamaa maraton olnud Marimetsa karikasarja üks klassikalisemaid jõuproove. Mullu sügisel võeti vastu otsus liituda Hawaii Expressi sarjaga, kus osalejaid rohkem ning väljakutsed korraldajatele suuremad. «Mõtlesime vürtsi lisada – laiema haardega sari pakub avaramaid võimalusi ja nii saame Lääne-Eesti seiklusejanulisi metsaradu tutvustada suuremale hulgale publikule,» sõnas Kullamaa Rattamaratoni korraldustiimi hing Avo Kirsipuu.

Kullamaa etapi kohendamine Estonian Cup formaati on aga üpris nõudlik tegevus, seega palume mõistvat suhtumist ühes tähtsas detailis.

Ajakava on võrreldes teiste sarja etappidega pisut muutunud, sest Maratoni ja Poolmaratoni stardiajad on vahetuses!

Põhidistantsi ehk HWXPRSS Grand Prix (64 km) algus on 10. augustil kell 12.00, lühemale Gardena Maratonile (50 km) antakse lähe 12.35 ja Jetoil Poolmaratonile (24 km) kell 13.00. Põltsamaa Lastesõidud algavad kell 11.00. Detailse ajakava leiab võistluse kodulehelt .

Rajad on tõesti väga vaheldusrikkad. Kullamaa ja Palivere on tuntud oma liivamägede ja männimetsade poolest. Enne Paliveresse jõudmist läbitakse männimetsas ka nn kaameli küürud koos ohtlike laskumistega.

«Kruusateede osakaal on võrreldes varasemaga veelgi vähenud, ent siiski saab aeg-ajalt kulgeda ka kõvemal pinnasel. Imelisi vaatepilte pakuvad moreenid, mis looklevad Marimetsa raba ümbruses. Nii raja tehnilise keerukuse kui vaadete nautlemise seisukohalt tasuks hoida silmad lahti,» annab Alo Kirsipuu osalejatele head nõu.

Kõige pikema, GP distantsi mäefiniš on Paliveres paikneval Pikajalamäel, mis on Läänemaa kõrgeim punkt – 51 meetrit üle merepinna. Tegemist on ootamatult suure kelgumäega keset lamedat Eesti. Väga atraktiivne koht pealtvaatajatele võistlejate ergutamiseks. Peale mäefinišit kulgeb rada neli kilomeetrit mööda suusaradu, kus üles-alla looklemine paneb osalejad korralikult proovile.