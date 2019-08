Vigastatud Evansi asemel läheb Saksamaa rallil rooli Greensmith

Gus Greensmith ja tema kaardilugeja Elliott Edmondson lähevad võistlustulle Evansi ja tema kaardilugeja Martini eest. Ralliduo jaoks on see kolmas sõit Ford Fiesta WRC autoga ning Greensmithi jaoks esimene ralli WRC autoga asfaldil.

M-Spordi meeskonna juht Richard Millener: «Elfyn on arusaadavalt pettunud, et ei saa Saksamaal rooli istuda, eriti hooaja kriitilises punktis. Me teame kõik, milleks ta siin võimeline oleks olnud, aga tema tervis on siinkohal kõige tähtsam ja me peame kindlaks tegema, et ta on täielikult paranenud enne, kui uuesti rooli istub. Ta teeb omalt poolt kõik selleks, et taastumine kiiresti sujuks ning loodame, et ta on Türgi ajaks terve.»

Milleneri sõnul on Greensmith kruusal sõites Ford Fiestaga väga hästi hakkama saanud ja ta on äärmiselt rõõmus, et saab talle ka asfaldil võimaluse anda. «Me oleme temaga nüüdseks mitu aastat koostööd teinud ning tean, et tema ja Elliott võtavad sellest kogemusest viimast,» lisas Millener.

Gus Greensmith: «Nagu kõik teised lootsin ka mina, et Elfyn on selleks ralliks tagasi. Mul on temast väga kahju, aga tema täielik tervenemine on väga tähtis. Ma olen väga uhke, et Malcolm ja Rich usaldavad mind nii palju, et lubavad mul tema kohta täita. See on järjekordne suur võimalus minu jaoks ja ma soovin tänada kogu tiimi.»