Ross Brawn: Ferrari sõitjad peavad aja maha võtma

Eriti suure vastutuskoorem on langenud Sebastian Vetteli õlgadele, kes pole tänavusel hooajal suutnud ühtegi eteppi veel võita. Kuigi ta on üldkokkuvõttes neljandal kohal, jäädes Lewis Hamiltonist 94 punkti kaugusele, siis jääb ta viimasel ajal isegi oma noore meeskonnakaaslase Charles Leclerci varju.

Tänavusel aastal oodati just Vettelilt, et ta suudaks Mercedeste ülemvõimu peatada, sest nende hooajaeelsed testimised möödusid Ferraril ideaalselt. «Suvevaheaeg tuli Ferraridele just õigel ajal, kuna ma tean, kuidas pinge kasvab Ferraris, kui tulemused on kehvad,» sõnas Brawn.