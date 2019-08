Kontaveit: kunagi ei taha võita nii, et vastane annab loobumisvõidu, aga tore on olla kolmandas ringis

Kontaveit rääkis, et on pärast mängu heas tujus, kuid möönis, et esimene serv vajaks veel tööd. «Emotsioonid on head. Võit on võit, Muidugi kunagi ei taha võita nii, et vastane annab loobumisvõidu, aga tore on olla kolmandas ringis. Esimest servi oleks kindlasti saanud paremini sisse lüüa ja alguses oli raske harjuda, sest tempo oli eelmisest mängust nii erinev. Oli raske ajastust paika saada, aga mängu jooksul see läks paremaks.»