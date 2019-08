Piisavalt on ette tulnud aastaid, kus põhimõtteliselt enne võistluse algust on selge, kes tõuseb pärast finaalmängu poodiumi kõrgeimale astmele. NBA proffide ajastu algas 1992. aasta Barcelona olümpiamängudel Dream Team’i väljapanemisega ning sealtpeale on jänkid kullata jäänud neljal korral: ühel olümpial ja kolmel MMil. Augusti viimasel päeval Hiinas algav MM võib lisa tuua.