Colin Kaepernick: olen endiselt valmis NFLis mängima

Viimati San Francisco 49ersi meeskonnas mänginud Kaepernick on tänaseks profilepinguta olnud 889 päeva, mis võrdub pea kahe ja poole aastaga.

Nüüd postitas 31-aastane sportlane isiklikule Instagrami kontole video, kus näitab fännidele, et on endiselt vormis ning teeb kõvasti trenni. Postituse pealkirjaks on pandud «Kell 5 hommikul. 5 päeva nädalas. 3 aastat järjest. Endiselt valmis.».