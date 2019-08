Tour de France’i võitja Bernal võeti kodulinnas vastu kui tõeline kangelane

Bernal kommenteeris sooja vastuvõttu kodulinnas: «Ma ei unusta mitte kunagi, kui palju inimesi minu jaoks siia kokku tuli. Kõik juhtus nii kiiresti ning alles nüüd, kui ma teid kõiki siin näen hakkan ma aru saama, mis see tegelikult Kolumbia jaoks tähendas. Ja kui aus olla, siis olen ma väga uhke, et saan Kolumbiale ja meie ühiskonnale lootust anda.»

Bernal oli AFP andmetel Tour’i kolmas noorim võitja ning tema Team Ineose meeskonnakaaslane Geraint Thomas ütles, et tema arvates võib Bernal veel võita kuni kümme Tour de France’i. Bernal ise on võtnud tagasihoidlikuma positsiooni ning ütles lihtsalt, et tema jaoks oli Tour de France’i võitmine unistus, mis on nüüdseks saavutatud.