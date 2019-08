Rannajalgpallis selguvad tiitli peale mängivad meeskonnad

Põhihooaja edukaim meeskond BSC Thunder Häcker on kogunud 8 võitu ja 2 kaotust, kokku on neil koos 23 punkti. Hetkel hoiab 2. kohta Nõmme BSC Olybet (17 punkti) ja 3. positsioonil on SK Augur Enemat (14 punkti). Neljanda play-off koha nimel heitlevad BSC Üksjalgvärav Elementmaster (9 punkti) ja Saue JK (6 punkti), kes lähevad omavahel vastamisi laupäeval kell 12.