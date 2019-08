«Spordiministeerium»​​: võrkpallinaiskonna EM-debüüt ja tagasivaade pool aastat tagasi alanud dopingusündmustele

Lisaks meenutame pool aastat tagasi Seefeldis alanud dopinguskandaali, millega on seotud ka mitmed Eesti sportlased. Kuue kuuga on selgunud, et dopingulabor oli oma siirded ajanud mitmetesse spordialadesse ning uudiseid uutest kahtlusalustest tilgub jätkuvalt juurde. Saates saab taasnäha stuudiovestlust dopinguteemadel, mida juhtis Marko Kaljuveer ning kus osalesid olümpiavõitja Erki Nool ja Eesti Maadlusliidu juhatuse liige Heino Märks.