Skechers Suvejooksul on stardis Etioopia jooksja Neddi Kalil

10 km põhidistantsile on registreerunud jooksutreener Enn Selliku tiimi kuuluv ja hetkel Eestis viibiv Etioopia jooksja Neddi Mohammed Kalil, kes teeb laupäeval Euroopa pinnal esmakordse stardi. Treener Enn Selliku sõnutsi on etiooplase maratoni rekord 2.11,46 ning näiteks 10000 meetrit on ta staadionil jooksnud 28 minutiga. Ka Skechers Suvejooksul on etiooplasel plaanis teha tugev start.