«PowerStage». Julian Porter: Tänak on selgelt favoriit maailmameistritiitlile

Porter tõi välja, et Tänakul peaks enne Soome rallit kaheksast võimalikust võidust kirjas olema juba 7, kuid erinevate tehniliste viperuste tõttu on ta neist ilma jäänud ning leppinud 3 triumfiga.

Samuti kinnitas ta, et Tänak on selgelt suurim favoriit tänavuse hooaja tiitlile, kuna ta on leidnud üles suurepärase kiiruse, millele hetkel rallimaailmas kellelgi midagi vastu panna ei ole. «Rallispordile ei ole see hea, et üks mees võidutseb nii palju nagu oli Sebastian Loebi hiilge aegadel, kuid Tänak on selle kõik auga välja teeninud,» selgitas Porter.