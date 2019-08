Oliver Solberg võib järgmine hooaeg siirduda WRC2 sarja

Kuna noore Solbergi 18. sünnipäev on alles septembris, ei olnud tal veel ise võimalik Soome rallit tänavu sõita, kuid ta käis kohapeal vaatamas, kuidas tema tulevased rivaalid võistlesid.

«See oli väga lõbus kogemus. Ma õpin alati midagi uut, kui käin rallisid kohapeal vaatamas. Me tulimegi siia selleks, et vaadata ja õppida. Mul on küll natuke kahju, et ei saanud ise sõita, aga vanus seda tänavu veel ei lubanud,» rääkis Solberg Soome väljaandele Rallit.fi.

«Järgmine aasta me sõidame siin. Minu jaoks on tähtis kiirelt WRC sarja saada, et ma saaksin seal õppima hakata. Praegused sõitjad on seal juba aastaid võistelnud ja teavad võistlusteid väga hästi,» rääkis noor norralane.

Solberg on tänavu juba taset näidanud, võites FIA ERC Euroopa etapi Lätis ja Rally Estonia R5 klassis.

Noor norrakas teeb WRC2 sarjas debüüdi oktoobris Walesi rallil. Ta sõidab samas meeskonnas isa Petteriga ning usub, et seekord vanameistrit veel alistada ei suuda.