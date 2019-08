USA korvpallikoondis lükkas tähtmängija palve riiki esindada tagasi

Juba pikemat aega NBAs meeskonnata olev Carmelo Anthony soovis oma võimeid näidata USA koondises, kuid meeskonna juht arvas, et see võib laastavalt mõjuda koostööle ning jättis Anthony palve rahuldamata.

See on väga huvitav lugu, kuna varem oli juttu vaid sellest, et järepanu loobuvad tähed Hiinasse sõitmast.