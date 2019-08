Ajalugu kordub – Williams ja Osaka kohtuvad uuesti Rogers Cup’i veerandfinaalis

Eelmisel aastal kohtusid Williams ja Osaka USA lahtistel finaalimängus New Yorkis, kus Osaka Williamsi alistas. Kohtumine oli üsna vastuoluline ning auhinnatseremoonial vilistati Osaka välja. AFP vahendab, et tagantjärgi meenutab Osaka küll seda võitu veidi mõrumagusalt.

Pärast oma neljapäevast võitu kommenteeris Williams enne oma vastase teadasaamist, et ükskõik, kas talle tuleb vastu Osaka või Swiatek, on mõlemad igal juhul väärt vastased. «Tuleb hea matš, kumb iganes neist võidab. Mõlemad mängijad on sel turniiril eriti hästi mänginud, seega olen nende jaoks valmis,» ütles Serena Williams.