Leicester City uus esimees astub helikopteriõnnetuses hukkunud isa jälgedes

Kuna Aiyawatt on siiamaani olnud esimehe kohusetäitja, siis ütles ta, et esimehe rolli astumine on tema jaoks privileeg. «Mul on selline tunne, et nii palju on veel ees. On privileeg olla selle klubi järgmine esimees ning juhtida Leicester City perekond järgmisesse peatükki juba siiamaani imelises loos,» ütles Aiyawatt Srivaddhanaprabha.