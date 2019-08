EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti naiste võrkpallikoondis peab kaks kontrollmängu Rakveres

Täpselt kaks nädalat on jäänud meie naiskonna jaoks EM-finaalturniiri alguseni, 23. augustil mängivad meie neiud Budapestis oma esimese alagrupimängu võõrustajate naiskonna vastu. Ettevalmistuse viimast etappi alustatakse kahe kontrollmänguga kodus, vastaseks eelmise aasta Hõbeliigast tuttav Šveits, keda suudeti siis kaks korda võita.

Uurisime rahvusnaiskonna peatreenerilt Andrei Ojametsalt kuidas senine ettevalmistus on kulgenud ja mida oodata kontrollmängudest.

«EM-iks valmistumine on kulgenud plaanipäraselt, esimesed kaks nädalat tegime tööd suurema seltskonnaga, peale seda lubasin mõned nooremad mängijat puhkusele, nii et tänaseks on meid grupis veel 15 mängijat. Igal juhul kiidan noori Kätriin Põldu, Eva-Liisa Kuivoneni ja Karoliina Kibbermanni, kes väga tublisti selle tsükli kaasa tegid ja koondise ettevalmistusse oma panuse andsid. Nemad saavad kindlasti tulevikus veel võimalusi koondises kaasa lüüa,» selgitas peatreener Andrei Ojamets senist treeningute käiku ja tehtud valikuid.