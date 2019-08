Piltuudis: Paide kesklinnas hakatakse rannavollet mängima

Eesti meistrivõistluste tarbeks rajatakse liivaväljakud otse Paide kesklinna- muusika- ja teatrimaja parklasse. Sarja peakorraldaja Tauno Lipp on öelnud, et Grand Prix korraldamise üks eesmärke oli see, et etapid toimuksid muude ürituste ja melu keskel. Sel moel on võistlustel ka rohkem pealtvaatajaid.