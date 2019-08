Rasmus Mägi haigusest ja vigastusest: oli mis oli, vaatan tulevikku lootusrikkalt

«Märtsis kimbutas mind väike terviseprobleem,» tunnistas parasjagu Türgis treeninglaagris viibiv 27-aastane sportlane Postimehele. «Aga usun, et sain sellele üsna kiiresti jaole. Praegu on vere- ja ka muud näitajad korras ning miski enesetunnet mõjutada ei tohiks.»

Küsimusele, kas teda vaevas mononukleoos, vastas Mägi: «Mis oli, see oli kevadel. Ma ei tahtnud juba siis millegi taha pugeda ega näe ka tagantjärgi vajadust seda kommenteerida või analüüsida. Võib-olla teen seda kunagi tulevikus, võib-olla mitte. Mida haigus mõjutas, oli avastart Shanghais, sest sellele eelnevalt olin tõkketreeninguid saanud teha harjumuspärasest märksa vähem.»

Mägi tõdes, et ühele murele järgnes kohe otsa teine. «Kuna taastusin haiguse tõttu tavalisest aeglasemalt, mõjutas see arvatavasti ka lihaste üldseisu. Nii tegingi kahe Aasia jooksuga jalale liiga. See jäi vinduma – olen terve suve vältel tagareie kinnituskohaga kimpus olnud. Kes Rooma Teemantliigal mind nägi, märkas kindlasti tugevalt kinni teibitud jalga. Järgmistel võistlustel USA-s ja Lausanne’is olid lihased juba veidi paremad.»

Tagasilöögid on sundinud Mägi plaane mitmel puhul muutma. Viimatine neist tingis sel nädalavahetusel toimuvast Euroopa karikast eemalejäämise.

«Lootsime tulla Türgi laagrisse kohe pärast Londoni võistlust. Aga taastumine ei sujunud soovitud kiirusega. Kuna ühest varasemast aastast oli kurb kogemus väsinuna laagrisse mineku halvast mõjust, siis seekord otsustasin rahulikumalt võtta,» selgitas Mägi. «Rääkisin ka Jaak-Heinrich Jagoriga, ta uskus, et suudab Eestile ses liigas ise vajalikud punktid ära tuua. Kõiki asjaolusid arvestades ei tundunudki loobumine üldse nii halb otsus.»

Kas ta on stardis järgmisel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel Kadiorus, Mägi veel ütelda ei oska. «Eestis oleme selleks ajaks tagasi, aga kas võistlema tulen või mitte, selgub ilmselt viimasel hetkel. Kui tulen, siis samuti see, mis distantsil osalen. Kui kõik klapib ja riske pole, tahan kindlasti võistelda. Aga eelkõige kavatsen otsuse langetamisel kuulata ja usaldada oma sisetunnet. Pean vajadusel oskama olla ka ettevaatlik.»

Soovitust pool sekundit aeglasem

Kõike läbielatut arvestades võib Mägi tõdeda: ainult hea, et tänavune MM toimub tavapärasest märksa hiljem, alles septembri lõpus – oktoobri alguses. «Mul pole mõtet kangelast mängida ega ütelda, et on olnud kerge hooaja algus. Aga seda enam muuta ei anna. MMi suunas vaatan hetkeseisuga siiski üsna optimistilikult,» kuulutas viie aasta tagune EM-hõbe. «Kui saan enesekindluse tagasi ning olen edaspidi terve ja vaimselt värske, ei usu, et minevik MMi üldse mõjutab.»