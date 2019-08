Laupäeval peetakse Kehalas rallikrossi Eesti meistrivõistluste neljas etapp

Koos mitmete teiste siinse regiooni tipptegijatega on rajal ka Eesti Super1600 klassi rallikrossiässad Janno Ligur ja Siim Saluri, kelle jaoks on see hea võimalus kontrollida enda ja tehnika valmisolekut enne järgmist Euroopa meistrivõistluste etappi, mis toimub 16. - 18. augustil Saksamaal.

Tagaveolistes on oodata pingelist võitlust lätlase Kristaps Grunte ning Eesti meeste Rommi Pukki ja Andrus Karu Vahel. Kui praegu hoiab liidripositsiooni Grunte, siis rebimine rajal on tihe ning konkurents selles klassis on kindlasti suurem kui vaid need kolm eelpool nimetatud meest.