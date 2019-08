Manchester City ründaja jääb pooleks aastaks platsilt eemale

Sane vahetati juba mängu 13. minutil välja, kuid algselt ei arvatud, et asi nii hulluks kujuneb, vahendab Skysports.

Nüüd on aga selgunud, et Sanel oli eesmise ristatisideme rebend, mille tõttu on tal vaja operatsioonilauale minna ning eeldatav tagasitulekuaeg 2020. aasta veebruar või märts.