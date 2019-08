Kirtil üks konkurent vähem: Soome odaviskelegend jääb Doha MMilt kõrvale

Pitkamäki vigastas eelmise aasta juunis põlve ristsidet ning on seetõttu pidanud pidanud tegema pika võistluspausi.

Nüüd on soomlane andnud teada, et on põlve terveks saanud ja treenib valutult, kuid ei ole saanud piisavalt heasse vormi, et maailma tippudega võrdselt visata, vahendab Helsingin Sanomat.

36-aastane Pitkamäki ei astu see hooaeg tõenäoliselt kordagi võistlustulle ja teeb edasise karjääri kohta otsuse sügisel.

Mais spekuleeris Soome odaviskelegend, et võib suvel taas võistlustulle asuda, kuid nii kiirelt siiski ei paranenud. Pitkämäki rääkis samal ajal, et sellest vigastuset taastumine on äärmiselt raske.

«Kõige raskem on see, et ma sooviks kiirelt paraneda, aga teatud hetkest see aeglustub. Viiamased 5 või 10 protsenti on need, mis mind hetkel tagasi hoiavad,» sõnas soomlane mais.

Pitkämäki karjääri tipphetkeks võib pidada 2007. aasta Osaka MMi, kus soomlane võitis kulla. 2008. aasta Pekingi olümpialt on tal ette näidata pronks, samuti on ta võitnud MMilt veel hõbeda ja pronksi. Euroopa meistrivõistlustelt on odaviskajal ette näidata üks hõbe ja kaks pronksi.