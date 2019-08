Joshua kohtub «Paksu poisiga» Saudi Araabias

Mehed kohtusid esimest korda juunis New Yorgis, kui Joshua teenis tervet maailma šokeerinud kaotuse. 2012. aastal Londoni olümpiamängudelt kuldmedali võitnud britt jäi ühe õhtuga ilma neljast maailmameistritiitlist (WBA, IBFi, WBO, IBO).

Karjääri jooksul 23 võitlust pidanud Joshua jaoks oli see elu esimene kaotus.

Pikalt oli jutuks, et heitlus peetakse Walesi pealinnas Cardiffis, kuid selle vastu protesteeris tugevalt 29-aastane Ruiz. Nüüd on selge, et mehhiklase soov saab teoks.