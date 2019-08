Miks ei osale Loeb Saksamaa rallil?

45-aastane Loeb, kes tegi WRC rallisarja debüüdi juba 1999. aastal, on karjääri jooksul Saksamaal võidutsenud rekordilised üheksa korda.

Mees on sellel hooajal osalenud viiel rallil, mis annab talle edetabelis 11. koha. See tähendab seda, et vanameister peaks alustama Saksamaal võrreldes teiste tippsõitjatega kõvasti tagapool.