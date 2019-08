Donald Trump: kui Kaepernick on hea, saab ta uue võimaluse

Kaepernick on koduklubita olnud alates 2017. aastast. Viimati kuulus 31-aastane äss San Francisco 49rsi hingekirja.

2016. aastal tõmbas Ameerika jalgpallur kõvasti meedia tähelepanu sellega, et põlvitas riigihümni ajal. Sellega protestis ta rassilise ebavõrdsuse vastu, mis lokkab USAs.

Mehe käitumise osas jagunesid arvamused pooleks–paljud kiitsid ja toetasid, teised kritiseerisid. Viimaste seas oli ka Ühendriikide president Trump, kuid nüüd tundub, et meestevaheline pinge on vähenenud.

«Oleks tore teda naasmas näha, kui ta tõesti vormis on. Ma loodan, et tagasitulek pole seotud järjekordse turunduskampaaniaga. Kui Kaepernick on hea, saab ta uue võimaluse,» sõnas Trump.