Kunagine maailma esigolfar Woods allakäigutrepil

2017. aastal seljaoperatsioonil käinud Woods ei ole suutnud enam oma endisele tasemele küündida ning on näidanud tõsiselt kesiseid tulemusi. Eelmisel kuul The Open’i lõppvõistluselt välja jäänud Woods katkestas võistluse ka sel neljapäeval.

Golfar ei suutnud enda sõnul võistlust jällegi seljaprobleemide tõttu jätkata: «Ma ei saa kahjuks edasi võistelda, aga tahaksin tänada kõiki oma New Jersey ja New Yorki fänne, kes mind toetanud on. Loodan, et saan järgmisel nädalal BMW turniiril üles astuda,» sõnas Woods BBC-le.