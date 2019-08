Klopp Alissoni vigastusest: olukord pole hea

Klopp kinnitas Inglise meediale, et tegu on säärelihase vigastusega, vahendab Independent.

«Alissoni seis pole hetkel hea, kuid me leiame sellele lahenduse ning liigume edasi. Pärast lahtilööki arvas ta, et ta sai millegagi parema sääre pihta,» rääkis Klopp.

«Küll aga on Adrian väravavaht. Ta on jalaga mängus rahulik ning suudab väga hästi palle tõrjuda, sellepärast me ta meeskonda tõimegi. Ma usaldan Adriani, kuid Alissoniga on hetkel väike probleem.»