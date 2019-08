Kokaiin või linnu väljaheited? Ameerika jalgpallur võeti vahi alla, kuna politseinikud ajasid kaks asja sassi

Georgia Southern ülikooli ameerika jalgpallur Shai Werts võeti võeti politsei poolt vahi alla, kuna politseinikud arvasid, et mehe autokapoti peal olev valge aine on kokaiin. Nüüdseks on aga süüdistustest vabastatud, kuna tuli välja, et tegu oli linnu väljaheidetega.