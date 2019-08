Vanameister Williams sammus Kanada suurturniiri finaali

Williams alistas poolfinaalis oma vastase Marie Bouzkova 1-6, 6-3, 6-3. Bouzkova on antud inervjuudes öelnud, et Serena Williamsi vastu mängimine oli üks tema pikaaegne unistus ning ta on väga õnnelik, et see lõpuks juhtus.

Finaalis kohtub Williams 19-aastase kanadalannaga Bianca Andreescu’ga. Andreescu püüab 50 aasta järel esimese kanadalannana selle turniiri tiitli Kandasse jätta. Ta kommenteeris enda finaalipääsu järgmiselt: «Ma olen viimase kahe kuu jooksul nii palju läbi elanud. Kõik, mis ma öelda oskan on see, et ma olen nii õnnelik, et saan uuesti väljakul olla. Õlg on korras. Ma olen Rogers Cupi finaalis, elu on imeline.»