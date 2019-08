Rein Taaramäe kodumaise maratoni rajameistrist – heas mõttes ikka täitsa hull

Viimasena koridori sisenedes oli Rein kolmandaks kilomeetriks juba rivi ees. Konkurentide sõnul ca seitsesada vatti rauas ja libises kui purilennuk vaikselt ette. Elegantselt, aga kindlalt. Koostöös vana tiimikaaslase Gert Jõeäärega jätkati jõudemonstratsiooni ja üheksandaks kilomeetriks suutis nende taga «rippuda» veel vaid Jostem Vaidem. Temagi pudenes sealt peagi. «Tulin Kullamaale nautima. Lääne-Eesti on ju lame, mis siin ikka olla saab. Kolmandik oli sõidetud ja sain aru, et kui niimoodi edasi paneme, on tulemuseks kahetunnine lõigutrenn ja see ei pruugi hästi lõppeda. Veidi veel «praadisin» Jõeäärt ja poole peal ütlesin, et etapi jätan sulle, mäefiniši võtan ära.