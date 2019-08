Võrkpallinaiste peatreener Ojamets: läheme EMile pika pingiga

«Mängijad, kes peaksid meie vankrit vedama, ei saanud esimeses geimis end hästi käima. Õnneks on meil pingil mängijad, kes suudavad pakkuda põhitegijatele võrdväärset asendust ja võtavad vajadusel ise mänguohjad üle. See on väga positiivne ja annab meile EMiks taktikalisi lisavõimalusi,» rääkis Ojamets.