Motokrossi noortevõistlus Kuimetsas pääses ähvardanud sajust

««Esimeses stardis võtsin kiirelt sisse liidrikoha ja kontrollisin sõitu eelviimase ringini,» rääkis Havam, «Kuirvi sisenesin aga natuke liiga nobedasti ja kallutasin ratta täpselt niipalju maha, et keti juhtraud läks kõveraks ja lõi keti maha ning pooleks.» Teiseks sõiduks lahendas ta kiiresti ketiprobleemid ja andis tuld. «Tuld ei tulnud liiga pikalt, taas liidrikohal olles kukkus sisselaskekollektori küljest ära karbuss. Tuli boksi sõita ja teha kiire remont, et sõitu jätkata.»

Tulemus ei olnud Havami sõnul see, mille pärast ta Kuimetsa tuli, kuid ta on õnnelik, et need probleemid ei juhtunud Eesti meistrivõistluste ajal.