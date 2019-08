Tipphetked: Nadal võttis Montrealis kindla turniirivõidu

Nadal rääkis, et jäi turniiriga rahule, kuigi koges ka väikseid mõõnasid. «See on olnud minu jaoks väga positiivne turniir. Ma mängisin hea finaali, aga nädala jooksul on olnud nii tõususid kui mõõnasid. See on pärast puhkust normaalne ja tegu oli minu hooaja esimene turniir kõva kattega väljakul. Mängisin täna turniiri parima mängu ja olen tasemega rahul. Olen enesekindel ja Montreali turniirivõit tähendab mulle palju.»