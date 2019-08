Endine poksi maailmameister: olin pärast kaotust Mayweatherile oma elu võtmisele väga lähedal

40-aastane Hatton olevat oma vaimse tervisega ning depressiooniga kimpus olnud juba üsna noorest peale, kuid üheksa aastat tagasi läks ta oma vanematega raha pärast nii tülli, et lõpetas nendega suhtlemise. The Sun vahendab, et siis algas Hattoni sõnul tema allakäik.

Nüüd on Hatton õnneks vanematega ära leppinud ning tema sõnul tuli mõte leppimiseks sellest, et paljud tema sõprade vanemad olid kas haiged või surnud. Ta leidis The Sun’i sõnul, et tahab tülid minevikku jätta ja edasi liikuda.