Eesti rattur võitis Prantsusmaa jalgrattavõistlusel esikoha

Kogu võistluse esikümnesse mahtus üheksa prantslast ning üks eestlane – Tarassov. Teise koha omanik Valentin Ferron (Vendée U) on Rein Taaramäe klubi Direct Energie stažöör ning kolmanda koha võitis Yoann Paillot (St-Michel-Auber 93), kes on Alo Jakini klubikaaslane. Samuti on Paillot kunagine U23 vanuseklassi maailmameistrivõistluste teise koha omanik.