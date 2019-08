Galerii. Nõmme Kalju eurorivaali peatreener: vastane näitab kindlasti midagi uut, milleks peame valmis olema

Dudelange alistas kodus peetud avalahingus Nõmme Kalju 3:1. «Seis on meie jaoks küll hea, kuid mitte kindel. Tunneme Kalju mängu päris palju ning arvan, et vastastel on meile midagi uut näidata. Seega peame olema valvsad,» sõnas Ferrera.

Dudelange on olemuselt huvitav meeskond – võrreldes eelmise hooajaga on tiimi koosseis pea täielikult muutunud ning nüüdsete jalgpallurite kogemused suurtel areenidel on pigem kesised. «Me anname väga palju võimalusi noormängijatele. Nende jaoks on iga kohtumine, eriti Euroopa liiga tasemel, ülioluline. Püüame mäng mängult identiteeti rohkem esile tuua,» rääkis Dudelange loots.