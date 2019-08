Nõmme Kalju kapten: loodame kõiki Eesti jalgpallisõpru rõõmustada

Kui esialgu võib Nõmme Kalju seis tunduda üsna täbar, siis tegelikkus on märksa roosilisem, sest Eesti meistermeeskonnal on väärtuslik võõrsil löödud värav, mis tähendab, et kordusmängus tooks 2:0 edu nõmmekatele edasipääsu.

Eelmisel nädalal Luksemburgis peetud avalahingus tekkis Nõmme Kaljul esimese poolaja keskpaigas viieminutiline mõõnaperiood, mille võõrustajad karmilt ära karistasid, lüües kaks väravat. Sama ei tohi kodupubliku ees korduda.

«Meie peamine ülesanne on vältida vigu, mida tegime võõrsil. Just enda värava lähistel jäime hätta. Püüame kindlasti keskendumist parandada. Ülitähtis saab olema ka üleminek kaitsest rünnakule,» sõnas mänguplaani kohta Nõmme Kalju loots Roman Kožuhhovski.

Kahe mängu vahel on nõmmekad keskendunud oma tugevuste esiletoomisele. Lisaks on proovitud üleval hoida võitlusvaimu, kuna võimalus Eesti klubijalgpalli ajalugu teha on niivõrd lähedal. Varem pole ükski Eesti vutimeeskond eurosarjas play-off-faasi jõudnud, kuid Nõmme Kalju on sellest ühe eduka mängu kaugusel.

«Soovime tõestada kõikidele, et meis on piisavalt sisu. Peame mängima nagu tavalist liigamängu, kuna pinge all on suurem tõenäosus põruda. Loodame kõiki Eesti jalgpallisõpru rõõmustada,» lausus Kalju kapten Maximiliano Ugge.

Luksemburgi jalgpallimeister võib kõlada küll kerge vastasena, aga Dudelange mängis eelmisel hooajal Euroopa liiga alagrupiturniiril. Sama eesmärk on ka tänavu. Ülesanne on siiski oluliselt keerulisem, kui tundub, sest kahe hooaja vahel lahkus meeskonnast enam kui kümme pallurit ja koosseisu on oluliselt noorendatud.

«Me anname väga palju võimalusi noormängijatele. Nende jaoks on iga kohtumine, eriti Euroopa liiga tasemel, ülioluline. Püüame mäng-mängult oma identiteeti rohkem esile tuua. Kõige tähtsam, et meie mängustiil pakuks rõõmu nii meeskonnale, treeneritele kui ka klubi poolehoidjatele,» rääkis Dudelange’i peatreener Emilio Ferrera.