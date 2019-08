Asjatundjad nendivad, et United tegi viimasel pooltunnil muljet avaldava partii, kuid teda on veel vara asetada ühele pulgale Inglismaa liiga suursoosikute City ja Liverpooliga. Telekanali Sky Sports eksperdina tööle hakanud Mourinho arvamus Unitedist paranes esimese mängu järel, kuid mitte eelmises lauses mainitud kahe tiimiga samale tasemele. ManU ja Inglismaa koondise endine kaitsja Gary Neville näeb oma kunagise koduklubi puhul võimalust taas tippu tõusta, aga märgib, et selleks tuleb varuda mõni aasta kannatust.