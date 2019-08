Andy Murray jätab US Openi vahele

Võistlusjärgsel pressikonverentsil teatas Murray, et kuigi US Openi korraldajad pakkusid talle turniiriks vabapääset, otsustas ta loobuda.

«Minu jaoks jagati US Openi vabapääsemeid liiga varakult. Ma ei saanud ilma mängupraktikata otsust langetada. Ma ei tea, kuidas mu keha mängudele vastu peab. Ma pole veel kogenud, kuidas ma tunnen end pärast matše ja kui kiirelt ma taastun,» sõnas vigastuspausilt naasnud Murray.

Šotlane on varasemalt korduvalt maininud, et ei soovi minna US Openi viiesetilistele matšidele vähese mängukogemuse pealt.